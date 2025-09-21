Ученики обвалившейся школы в Татарске переведены в другую школу

Ученики обрушившейся школы №5 в Татарске с понедельника будут переведены в соседнее учебное заведение - школу №9. Об этом сообщает министерство образования Новосибирской области.

По информации городской администрации, здание школы было построено в 1937 году. Перед началом учебного года администрацией Татарского муниципального округа школа была принята готовой к приему обучающихся. В настоящий момент на месте происшествия работает комиссия по чрезвычайным ситуациям муниципального округа, решение о дальнейшей судьбе здания будет принято после обследования лицензированной организацией.

По поручению губернатора Андрея Травникова на место происшествия для оценки ситуации и принятия оперативных решений направляется министр образования Мария Жафярова. По государственной программе Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" в Татарске строится здание школы на 550 мест.