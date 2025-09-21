Дело о халатности возбуждено после обрушения школы в Татарске

По факту обрушения здания школы в городе Татарске возбуждено дело о халатности, сообщили в пресс-службе СУ СКР Новосибирской области.



На месте работает следственная группа. По уголовному делу будет назначена судебная строительная экспертиза, которая установит степень износа конструкции и причины обрушения. В общеобразовательном учреждении изъята вся необходимая документация. Будет устанавливаться, когда и кем производились ремонтные работы в учебном заведении.

Сообщение о ЧП поступило дежурному службы спасения в 10.40 сегодня. Обвалилась часть здания средней общеобразовательной школы №5 города Татарска. По предварительной информации, пострадавших нет. В момент обрушения части здания людей не было. На месте работают спецслужбы. Информация уточняется.