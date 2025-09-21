Челябинская и Свердловская области лидируют по числу преступлений, совершенных рецидивистами

Названы регионы-лидеры по числу преступлений, совершенных рецидивистами. Это Челябинская и Свердловская области, и Краснодарский край.

РИА Новости приводит данные статистики МВД РФ. Согласно этим сведениям, лидерами в 2024 году по количеству преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, стали Челябинская и Свердловская области: 19,5 тысяч и 18,9 тысячи преступлений соответственно. Также в тройку лидеров вошел Краснодарский край: там в прошлом году зафиксировали 16,6 тысячи преступлений, совершенных рецидивистами, свидетельствуют данные.

По статистическим данным, всего в 2024 году в России было зафиксировано более 513 тысяч преступлений, совершенных рецидивистами. Больше всего подобных преступлений было совершено в Приволжском федеральном округе: более 105 тысяч, уточняется в данных. В Центральном федеральном округе рецидивисты совершили более 94 тысяч преступлений, а в Сибирском федеральном округе - более 82 тысяч преступлений, добавляется в статистических данных.

Интересно, что Свердловская область входит в ТОП-3 по числу наркоманов, а также находится на втором месте по количеству абортов.