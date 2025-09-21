На Сахалине с рельсов сошли восемь вагонов с углем

На Сахалине с рельсов сошли восемь грузовых вагонов.

Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России, 20 сентября 2025 года на путях необщего пользования в районе ТЭЦ-1 г. Южно-Сахалинск Сахалинской области произошел сход вагонов с углем, опрокидывание не допущено. В результате происшествия пострадавших нет, размер ущерба устанавливается. Организовано проведение восстановительных работ.

Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.