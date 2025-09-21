В Новосибирской области обрушилось здание школы

Обрушение части здания школы произошло в Татарске Новосибирской области. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Сообщение о ЧП поступило дежурному службы спасения в 10.40 сегодня. Обвалилась часть здания средней общеобразовательной школы №5 города Татарска. По предварительной информации, пострадавших нет. В момент обрушения части здания людей не было. На месте работают спецслужбы. Информация уточняется.

Напомним, накануне обрушение произошло в школе на востоке Москвы. Конструкции обвалились во время ремонта. Известно, что среди пострадавших рабочие, выполнявшие ремонт, погибли двое сотрудников субподрядной коммерческой организации.