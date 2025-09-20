СК проверяет данные о 17 рабах на ростовском хуторе

Следственный комитет проверяет информацию об использовании рабского труда в Ростовской области.

Как сообщает информационный центр СК России, из СМИ и социальной сети стало известно о возможном использовании рабского труда в хуторе Пустошкин. Утверждается, что несколько мужчин организовали проживание на территории домовладения 17 человек, которых затем стали принуждать к выполнению сельскохозяйственных и других работ. Якобы за нарушение дисциплины, невыполнение указаний и попытки побега к людям применяли физическую силу.

Сейчас СК России по Ростовской области по данному факту начата проверка. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ее ходе и результатах, поставив на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проверит данные о похищении пенсионеров в четырех регионах, которых якобы используют в качестве рабов.