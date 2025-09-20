Володин заявил, что трудовые мигранты не должны везти семьи в Россию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что трудовые мигранты не должны везти свои семьи в Россию.

Заявление политика опубликовано сегодня в его Telegram-канале. Он рассказал о встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами парламентских фракций, которая состоялась в минувший четверг.

"Говорили о вопросах, связанных с борьбой с незаконной миграцией. И звучали конкретные предложения в части реализации уже принятых законов. На встрече отметили правильный подход в этой части, который впервые прозвучал со стороны Министерства экономического развития. Его поддержали, потому что, действительно, если мы говорим о трудовой миграции – приезжают люди работать в страну, отработали и уехали. А причем здесь семьи, дети? Там уже другие требования. Поэтому очень правильно то, что наконец-то профильное министерство свою позицию сформулировало. И мы ее будем поддерживать и разделять", - заверил Володин.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в СПЧ поддержали министра экономического развития РФ Максима Решетникова в том, что семьи мигрантов России не нужны.