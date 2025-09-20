"Урал" не смог забить "Ротору", но возглавил таблицу Первой лиги

Екатеринбургский ФК "Урал" сыграл вничью с волгоградским "Ротором" и вышел на чистое первое место в таблице Первой лиги.

Встреча 11-тура чемпионата состоялась сегодня на стадионе "Екатеринбург-Арена". Голов команды не забили, итогом стала нулевая ничья. Стоит отметить, что травму получил основной голкипер уральцев Александр Селихов. Доиграть матч он не смог, и во второй половине встречи был заменен.

Несмотря на ничью, "Урал" пока вышел на чистое первое место в таблице, набрав 24 очка. У идущего вторым воронежского "Факела" – 23 балла. Правда, уже сегодня на первую строчку может взлететь костромской "Спартак", если обыграет в гостях аутсайдера чемпионата – "Чайку" из Песчанокопского. Что касается "Ротора", он сохранил четвертое место.

В следующем туре Первой лиги "Урал" дома примет "СКА-Хабаровск". Игра состоится 29 сентября.