В Рязанской области после ЧП на предприятии снят муниципальный режим ЧС

После ЧП в Шиловском районе Рязанской области основные поисково-спасательные работы завершены, снят муниципальный режим ЧС, сообщили Накануне.RU в оперштабе региона.

На 2 сентября в списках погибших - 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз. В стационарах остаются семь человек. Из них один человек в больнице Рязани и шестеро - в медицинских центрах Москвы. В штабе по оказанию помощи Лесного продолжается работа регионального управления социальной защиты населения и социальных служб с пострадавшими.

Принято 97 заявлений, 87 гражданам, чье имущество пострадало, направлены выплаты на первоочередные нужды. 40 членов семей погибших подали заявления на выплату, 32 из них выплачены средства из регионального бюджета. По ранению подано 105 заявлений, выплачено 17 компенсаций.

Все средства, собранные Фондом социального развития Рязанской области, будут направлены на помощь семьям погибших и пострадавшим, получившим наиболее серьезные травмы.