Уголовное дело в отношении подозреваемого в ликвидации Парубия было переквалифицировано

03 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ирина Роднина против пенсий

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия В бывшем СССР За рубежом
Фото: Максим Никитин /&#8201;ТАСС

Уголовное дело в отношении подозреваемого в ликвидации Парубия было переквалифицировано

Уголовное дело в отношении подозреваемого в ликвидации причастного к сожжению людей в Одессе в 2014 году бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия было переквалифицировано, теперь его обвиняют по статьям УК, которые предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу офиса генерального прокурора страны.

Ранее стало известно, что подозреваемого в ликвидации Парубия зовут Михаил Сцельников. Суд на Украине во вторник избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

"С учетом собранных доказательств правовая квалификация уголовного правонарушения изменена на часть 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием) и статью 112 (посягательство на жизнь народного депутата Украины, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью) уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса.

Как уточняется в публикации, в дальнейшем досудебное расследование будет вестись следственным отделом управления Службы безопасности Украины во Львовской области. Отмечается, что указанные статьи подразумевают наказание от в виде лишения свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины, экс-спикер Верховной рады Парубий был застрелен во Львове 30 августа. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена". Позднее Владимир Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве. Глава национальной полиции Украины Иван Выговский заявлял, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след".

После задержания Михаил Синельников сознался в убийстве бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия и объяснил мотивы своего поступка. По словам Синельникова, он пошел на такой шаг из мести украинской власти. Он уточнил, что если бы жил в Виннице и на месте Парубия оказался экс-президент Украины Петр Порошенко, то он убил бы и его.

Синельников заявил, что хочет лишь одного — чтобы его "поскорее осудили, обменяли на военнопленных и он поехал в Россию искать тело своего сына", - заявил он.

Теги: Андрей Парубий, Михаил Синельников, убийство


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.09.2025 13:45 Мск Подозреваемый в убийстве Парубия заявил, что "мстил украинской власти"
Ранее 02.09.2025 12:35 Мск Азаров: Парубия убил дилетант
Ранее 01.09.2025 14:05 Мск СБУ не нашла доказательств причастности России к убийству Парубия
Ранее 01.09.2025 08:30 Мск Задержан подозреваемый в убийстве Парубия
Ранее 31.08.2025 20:50 Мск Идентифицировать исполнителя убийства Андрея Парубия оказалось невозможно
Ранее 30.08.2025 13:19 Мск Зеленский подтвердил, что Парубий убит
Ранее 30.08.2025 13:00 Мск Во Львове застрелен бывший спикер Верховной Рады Украины Парубий

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети