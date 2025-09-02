Уголовное дело в отношении подозреваемого в ликвидации Парубия было переквалифицировано

Уголовное дело в отношении подозреваемого в ликвидации причастного к сожжению людей в Одессе в 2014 году бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия было переквалифицировано, теперь его обвиняют по статьям УК, которые предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу офиса генерального прокурора страны.

Ранее стало известно, что подозреваемого в ликвидации Парубия зовут Михаил Сцельников. Суд на Украине во вторник избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

"С учетом собранных доказательств правовая квалификация уголовного правонарушения изменена на часть 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием) и статью 112 (посягательство на жизнь народного депутата Украины, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью) уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса.

Как уточняется в публикации, в дальнейшем досудебное расследование будет вестись следственным отделом управления Службы безопасности Украины во Львовской области. Отмечается, что указанные статьи подразумевают наказание от в виде лишения свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины, экс-спикер Верховной рады Парубий был застрелен во Львове 30 августа. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена". Позднее Владимир Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве. Глава национальной полиции Украины Иван Выговский заявлял, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след".

После задержания Михаил Синельников сознался в убийстве бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия и объяснил мотивы своего поступка. По словам Синельникова, он пошел на такой шаг из мести украинской власти. Он уточнил, что если бы жил в Виннице и на месте Парубия оказался экс-президент Украины Петр Порошенко, то он убил бы и его.

Синельников заявил, что хочет лишь одного — чтобы его "поскорее осудили, обменяли на военнопленных и он поехал в Россию искать тело своего сына", - заявил он.