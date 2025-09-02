Ученые Пермского Политеха разработали инновационную систему для контроля вредных выбросов авиадвигателей

Ученые Пермского Политеха разработали инновационную систему для контроля вредных выбросов авиадвигателей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе университета. Нейросетевой виртуальный измеритель позволяет с высокой точностью отслеживать концентрацию оксидов азота — опасных загрязнителей, ежегодно выбрасываемых авиацией в объеме 6-8 миллионов тонн.

Новая разработка использует косвенные измерения, анализируя в реальном времени ключевые параметры работы двигателя: расход топлива, давление и температуру в камере сгорания. Алгоритм на основе персептрона обрабатывает данные всего за 3,63 миллисекунды, что обеспечивает оперативный контроль.

Особенность системы — способность адаптироваться к разным режимам полета (взлет, набор высоты, посадка). Благодаря этому точность измерений повышается на 82,8% по сравнению с неадаптивными системами.

Внедрение разработки позволит сократить вредные выбросы без ущерба для мощности и экономичности двигателей, что соответствует ужесточающимся международным экологическим стандартам.