Суд признал убийство буйного 29-летнего геймера отцом превышением самообороны

Жителя Пышминского района ограничили в свободе за убийство своего 29-летнего сына геймера. Действия отца, защищавшего свою жизнь, квалифицировали как убийство, совершенное при превышении пределов самообороны.

Трагедия произошла в мае этого года, когда Иван (имя изменено) около 03.00 громко и нецензурно комментировал свою игру в "Танки" и мешал родителям спать. Отец, сделав замечание и попросив сына лечь спать, получил в ответ по лицу и угрозы убийством. Мужчина воспринял угрозы серьезно, так как сын ранее уже проявлял агрессию и насилие в сторону домашних. Когда же на шум вышла и мать, ей также досталось.

Уйдя на кухню, отец стал осматривать побои, но в зеркало увидел, как сын приближается к нему с ножом. Мужчина тоже схватил со стола нож и ударил им оппонента в грудь и лобную часть головы, после чего потерпевший скончался.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело об убийстве. Дело было передано на рассмотрение в Камышловский районный суд. Однако при разбирательстве суд квалифицировал действия обвиняемого по ч.1 ст. 108 УК РФ "Убийство, совершенное при превышении пределов самообороны".

При вынесении приговора были приняты во внимание как агрессивное поведение потерпевшего в момент инцидента и реальность восприятия угрозы подсудимым, так и прежние случаи побоев со стороны сына.

Суд назначил уральцу наказание в виде 1 года 2 месяцев ограничения свободы с установлением следующих ограничений:

Запрет на выезд за пределы Пышминского муниципального округа;

Обязательная ежемесячная регистрация в специализированном органе;

Запрет на смену места жительства без согласия контролирующего органа.

Мера пресечения в виде заключения под стражу отменена в зале судебного заседания. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.