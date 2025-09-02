ЦБ не будет спешить со снижением ставки даже на фоне возможной рецессии

Центральный банк России опубликовал проект "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026-2028 гг." – это документ, которым регулятор руководствуется в своей деятельности, в частности – в установлении размера ключевой ставки. Из опубликованного документа следует, что ЦБ, мягко говоря, не будет спешить со снижением ставки, пусть даже экономика замедлится еще сильнее относительно текущего уровня (который многие экономисты уже называют рецессией).

Во всех сценариях (от оптимистичного до кризисного) ЦБ продолжает ориентироваться на инфляцию в 4% как идеал. Пересмотр этой цели регулятор допускает не раньше 2029 года.

Если инфляция не начнет снижаться, ЦБ прогнозирует ключевую ставку в 14-16% на 2026 год и 10,5-11,5% в 2027 году (сейчас, напомним, ключевая ставка составляет 18%).

ЦБ не испытывает никакого оптимизма и полагает, что в третьем квартале 2025 года экономическая активность продолжит "замедляться".

Зампред ЦБ Алексей Заботкин на пресс-конференции, посвященной публикации "Основных направлений" не стал давать дополнительных сигналов по возможному изменению ключевой ставки в сентябре (ближайшее заседание совета директоров ЦБ состоится 12 сентября). При этом он заявил, что "достигнутой жесткости денежно-кредитной политики достаточно, чтобы по итогам 2026 года годовая инфляция вернулась к целевым 4%".