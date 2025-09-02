В Дагестане трое людей попали под следствие из-за телефонных мошенников

В Дагестане началось расследование обстоятельств предоставления call-центру мошенников услуг связи. По делу проходят трое людей.

По версии следствия, преступление совершено в мае – июле 2025 г. Трое жителей республики оказывали услуги связи неустановленным call-центрам, осуществляющим массовые мошеннические звонки.

Оборудование, ёмкость которого позволяла задействовать более 3 тыс. SIM-карт, члены группы использовали для преступлений в восьми регионах России. Ущерб – 4,5 млн рублей. Подозреваемые задержаны, избраны различные меры пресечения, приводит ТАСС сообщение УФСБ по Дагестану.