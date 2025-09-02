ЦБ ожидает ставку около 11% в 2026 году

В дезинфляционном сценарии развития экономики Центробанк РФ ожидает среднюю ключевую ставку в 10,5-11,5% в следующем году, если инфляция будет не выше 4%. Об этом говорится в проекте "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики Банка России на 2026 год и период 2027-2028 годов", обнародованном сегодня.

В конце июля ЦБ понизил ставку до 18%. Но эксперты и промышленники призывают действовать решительнее и в условиях "переохлаждения" экономики снизить ее к концу года до 13-15%.

Согласно текущему дезинфляционному сценарию ЦБ, в 2027 и 2028 гг. ключевая ставка может составить 7,5-8,5%. Проинфляционный сценарий, учитывающий более высокую инфляцию, предполагает ставку в 14-16% в 2026 году, 10,5-11,5% в 2027-м и 8,5-9,5% в 2028-м.

При рисковом сценарии ЦБ допускает ставку 16-18% в следующем году и 18-22% в 2027 году. Он предполагает "значительное ухудшение внешних условий", если новая резкая эскалация мировых тарифных ограничений приведет к жесткой посадке крупнейших экономик, в частности вызовет рецессию в США и еврозоне. Это приведет к мировому финансовому кризису, сопоставимому по масштабам с кризисом 2007–2008 гг.

Прогнозная инфляция повышена в к концу текущего года с 4-4,5% до 6-7% даже в дезинфляционном сценарии.