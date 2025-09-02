Путин и Си Цзиньпин не обсуждали отправку китайского миротворческого контингента на Украину

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров не обсуждали идею размещения на Украине китайского миротворческого контингента. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Вообще об этом не было разговора", - сказал он в комментарии Первому каналу.

В августе МИД КНР опроверг информацию СМИ о том, что Китай якобы может направить миротворцев на Украину. Также сообщалось, что Китай вряд ли станет одним из гарантов безопасности Украины, несмотря на заявления РФ о такой возможности.