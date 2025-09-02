Москалькова: Киев вернет пятерых удерживаемых россиян

Пятерых россиян, находящихся на Украине, 3 сентября вернут в Россию. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, такое же количество человек отправятся на Украину.

"Третьего сентября в Доме прав человека встречу российских и украинских граждан, ожидающих воссоединения со своими родными: 5 семей забирают близких с Украины, другие 5 отправляются на Украину", - написала она в своем Telegram-канале.

Ранее Москалькова сообщала, что в начале сентября Москва и Киев проведут процедуру воссоединения нескольких семей. По ее словам, у большинства закончились сроки паспортов, нужно оформить документы.

Недавно Киев вернул восемь жителей Курской области. Они прилетели в Подмосковье вместе со 146 военными, которые были возвращены из украинского плена.