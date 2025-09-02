В Самарской области запретили нудистов

В Самарской области запретили нудистские пляжи – теперь купание в обнаженном виде запрещено, решение принято областным правительством, изменения внесены в правила обеспечения безопасности людей на водных объектах, передает "Коммерсант-Волга".

Среди других изменений: запрет на работу зон купания в темное время суток, запрет на размещение в зонах купания прокатов маломерных судов.

Появились в правилах и сапборды – современное явление, которого раньше не было. Правила запрещают плавание на сапбордах без спасательных жилетов, а также запрещается отплывать на сапах от берега дальше чем на 100 метров. Запрещено эксплуатировать сапы с превышением установленного числа пассажиров, также запрещается прокат сапов в границах пляжей.