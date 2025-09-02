Генерал Оглоблин осуждён за получение 12 млн рублей от руководства пермского завода

Бывший начальник управления планирования связи Главного управления связи армии России генерал Александр Оглоблин осуждён за получение взятки в 12 млн рублей от пермского завода "Телта", который поставлял в войска устройства связи.

Решение принял 235-й Гарнизонный военный суд. Приговор – девять лет колонии строгого режима со штрафом в 12 млн руб. с учётом прошлого приговора, пишет ТАСС.

Оглоблина обвиняли в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2016-21 гг. он получил от представителей пермского телефонного завода "Телта" взятку за покровительство при выполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России.

Это было уже второе уголовное дело в отношении Оглоблина. В феврале 2022 г. он был осужден на четыре с половиной года за хищения. В 2024 г. суд освободил Оглоблина из колонии за дачу показаний по делу генерала Вадима Шамарина.