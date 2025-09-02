Mash: Меладзе могут признать иноагентом после информации об организаторах его концертов

Певца Валерия Меладзе могут признать иноагентом и запретить въезд в Россию после информации о его связи с проукраинскими организаторами концертов, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, информацию проверят Генпрокуратура, СК РФ и Минюст. Об этом сообщил председатель совета отцов России и обладатель медали участника СВО Андрей Згонников.

Ранее Mash сообщил, что деньги от продажи билетов на концерты Меладзе могут идти на финансирование украинской армии, причем без его ведома. Оказалось, что за билеты и организацию его концертов в Европе отвечают проукраинцы, которые финансируют ВСУ и тщательно это скрывают.

В прошлом году Валерий Меладзе пообещал родным вернуться в Россию. Как сообщал Mash, артист также "открестился" от поддержки ВСУ.

До этого сенатор Елена Афанасьева предложила лишить гражданства певца. В Госдуме призвали лишить Меладзе всех званий. Также сообщалось, что прокуратура Москвы по заданию коллег из Генеральной прокуратуры проверит деятельность певца. Перед этим он произнес со сцены лозунг украинских националистов во время выступления в Дубае. Сам артист, комментируя свой поступок, заявил, что не испытывает ненависти к кому-либо и "готов отдать все силы", чтобы "между близкими народами установилось согласие".