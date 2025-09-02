Театр музкомедии в Екатеринбурге закроют на ремонт до осени 2027 года

В Театре музкомедии в Екатеринбурге готовятся к ремонтным работам. Из-за этого с мая 2026 года по сентябрь 2027 года выступления будут перенесены на сцену гастрольного театра УГМК в Верхней Пышме. Об этом во время пресс-конференции рассказал директор театра Ян Смоленцев.

По его словам, ремонт коснется верхней механики сцены, которой уже больше 60 лет. Именно она позволяет перемещать занавес, декорации и прочее оборудование. Положительное заключение экспертизы уже получено, а сезон спланирован таким образом, чтобы закрыть его в мае, а выйти в сентябре. Работы продлятся 14 месяцев.

Он добавил, что на время ремонта театр "переедет" на сцену гастрольного театра УГМК в Верхней Пышме, строительство которого должно завершиться к концу следующего года. Помимо этого, актерская труппа планирует устроить гастроли по всему Среднему Уралу.