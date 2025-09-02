ЕС даст Афганистану €1 млн и 130 тонн гуманитарной помощи

Евросоюз поможет Афганистану, который пострадал от землетрясения. Речь идёт как о деньгах, так и о гуманитарной помощи.

ЕС одобрил выделение €1 млн на чрезвычайную гуманитарную помощь для удовлетворения самых насущных потребностей пострадавшего населения. Эти деньги пойдут гуманитарным партнёрам, которые уже проводят операции по оказанию помощи на местах.

Кроме того, ЕС предоставит около 130 т гуманитарной помощи из своих собственных запасов. Речь идёт о предметах первой необходимости – палатках и других предметах для укрытия, одежде, медикаментах и материалах для очистки воды. Грузы доставят двумя гуманитарными рейсами, финансируемыми ЕС, которые должны прибыть в Кабул позднее на этой неделе, говорится на сайте Еврокомиссии.

Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло в ночь на 1 сентября в восточных и центральных провинциях Афганистана. Наиболее пострадавшими оказались провинции Кунар, Нангархар, Лагман и Нуристан – в этих регионах сообщалось о разрушении множества деревень, всего в стране разрушено по меньшей мере 8 тыс. зданий. По меньшей мере 1,1 тыс. человек погибли, ранения получили не менее 3,5 тыс. человек.