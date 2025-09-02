Суд наложил арест на издательство "Музыка"

Перовский районный суд Москвы наложил в качестве обеспечительной меры арест на все имущество издательства "Музыка", которое Генпрокуратура России требует национализировать, передает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Арест наложен на все движимое и недвижимое имущество двух ООО – "Музыкальное издательство "Музыка" и "Издательство "Гамма-Пресс", в том числе транспортные средства, доли (акции) юридических лиц, объекты интеллектуальной собственности.

Также стало известно, что ответчиками по иску выступают гендиректор издательства Марк Зильберквит, его супруга Елена (оба – граждане США), а также "дочь их делового партнера Анастасия Юргенсон" (цитата по РИА). Примечательно, что Анастасия Юргенсон – тезка праправнучки Петра Юргенсона, основателя издательства. Ему до революции 1917 года принадлежало издательство, затем большевики его национализировали.

В иске прокуратуры указано, что издательство "ведет свою историю с XIX века и является богатейшим хранилищем многотомных нотных изданий, являющихся культурным достоянием многонационального народа России".

Зильберквита надзорное ведомство обвиняет в незаконном получении в собственность издательства и его обширной коллекции.