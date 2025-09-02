В Пермском крае общественную организацию заставили привести в порядок бомбоубежище

В Пермском крае общественную организацию заставили привести в порядок бомбоубежище, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Проверку надзорных органов не прошло здание гаража общей площадью более 2 тысяч кв.м., находящееся на балансе регионального отделения общероссийской общественной организации. В частности, было установлено, что объект, включенный в перечень защитных сооружений гражданской обороны, не готов к приему населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, требующей укрытия людей. В помещении была нарушена гидроизоляция: стены имели следы влаги, наблюдались подтеки. Это стало основанием для подачи иска с требованием обязать юридическое лицо привести убежище в соответствие с законодательством о гражданской обороне.

Суд предоставил организации шесть месяцев для устранения выявленного нарушения. С целью обеспечения контроля за исполнением данного решения исполнительный документ был направлен в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУФССП России по Пермского краю.

За нарушение сроков приведения бомбоубежища в порядок организацию ждали бы штрафные санкции. Уже через два месяца судебный пристав зафиксировал полное устранение выявленных нарушений и окончил исполнительное производство фактическим исполнением.