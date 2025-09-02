ВС РФ нанесли удар по производствам беспилотников ВСУ

Российские военные нанесли поражение портовой инфраструктуре Украины, использовавшейся в интересах ВСУ, и предприятию по производству БПЛА, сообщает Минобороны РФ.

Удар нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ.

Ранее в МО сообщили, что ВС России нанесли удар по месту хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан" и комплектующих к ним. До этого были поражены четыре завода, где велись работы по сборке ракетного комплекса "Сапсан". В ФСБ заявляют, что этот комплекс Украина разрабатывала совместно с одной из европейских стран, а в радиус поражения баллистической ракеты попадали Москва и Минск.