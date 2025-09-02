02 Сентября 2025
Происшествия За рубежом
Фото: Николай Лазаренко / ИТАР-ТАСС

Подозреваемый в убийстве Парубия заявил, что "мстил украинской власти"

Житель Львова Михаил Синельников сознался в убийстве бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия и объяснил мотивы своего поступка. По словам Синельникова, он пошёл на такой шаг из мести украинской власти.

"Да, это я его убил, он был рядом. <…> ", — сказал Синельников в суде.

Он уточнил, что если бы жил в Виннице и на месте Парубия оказался экс-президент Украины Пётр Порошенко, то он убил бы и его.

Синельников заявил, что хочет лишь одного — чтобы его "поскорее осудили, обменяли на военнопленных и он поехал в Россию искать тело своего сына".

Михаил Синельников(2025)|Фото: скриншот с канала &quot;Новини LIVE&quot;

При этом подозреваемый опроверг утверждения, что действовал по заказу российских спецслужб, потому что это была "его личная месть украинской власти", пишет РИА Новости.

Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины, экс-спикер Верховной рады Парубий был застрелен во Львове 30 августа. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена". Позднее Владимир Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве. Глава национальной полиции Украины Иван Выговский заявлял, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след".

Убийство бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия во Львове(2025)|Фото: скриншот с камеры видеонаблюдения

Теги: Андрей Парубий, Михаил Синельников, убийство


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.09.2025 12:35 Мск Азаров: Парубия убил дилетант
Ранее 01.09.2025 14:05 Мск СБУ не нашла доказательств причастности России к убийству Парубия
Ранее 01.09.2025 08:30 Мск Задержан подозреваемый в убийстве Парубия
Ранее 31.08.2025 20:50 Мск Идентифицировать исполнителя убийства Андрея Парубия оказалось невозможно
Ранее 30.08.2025 13:19 Мск Зеленский подтвердил, что Парубий убит
Ранее 30.08.2025 13:00 Мск Во Львове застрелен бывший спикер Верховной Рады Украины Парубий

