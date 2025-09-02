В Сочи при сбросе воды с ГЭС в реку унесло троих людей

В Сочи из горной реки Мзымты спасли трех человек.

От оператора службы 112 в спасательную службу МЧС поступила информация, что при сбросе воды на Краснополянской ГЭС ниже плотины потоком смыло девушку. Спасатели обнаружили двух человек – парня и девушку – посередине реки, на камне. При помощи альпинистского снаряжения их эвакуировали на правый берег Мзымты. Медицинская помощь паре не потребовалась.

Возвращавшейся со спасательных работ дежурной смене поступил похожий вызов. По сообщению очевидца, человек держался за камень в русле реки и не мог самостоятельно выбраться на берег. Спасатели эвакуировали 40-летнюю женщину в безопасное место и передали врачам "скорой помощи", сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.