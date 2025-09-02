Суд взыскал с "дроппера" почти миллион рублей в пользу жертвы мошенников из Югры

Окружной суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры оставил без изменения решение о взыскании 960 тысяч рублей с мужчины, чья банковская карта была использована для обналичивания средств, похищенных у местной жительницы. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры, решение вступило в законную силу.

По данным суда, потерпевшая, поверив рекламе в интернете, вышла на мошенников, представлявшихся сотрудниками несуществующей инвестиционной платформы "Газпром Инвестиции". После установки предложенного приложения и общения в мессенджерах WhatsApp и Skype женщина перевела злоумышленникам в общей сложности 960 тысяч рублей, часть из которых была кредитными средствами.

Указанная сумма поступила на банковскую карту ответчика. Мужчина в суде пытался оспорить взыскание, утверждая, что сам является жертвой и работал с неким "куратором" через криптоплатформу Binance. Однако он не смог предоставить суду доказательств законности получения этих денег и наличия какого-либо договора или иного основания для платежей от истицы.

Суд, руководствуясь статьей 1102 Гражданского кодекса РФ о неосновательном обогащении, постановил взыскать с ответчика полученные им 960 000 рублей, а также 24 200 рублей в счет возмещения государственной пошлины.

Отдельно в судебном акте отмечено, что лиц, чьи счета используются для приема и обналичивания преступных доходов ("дропперов"), привлекают к гражданской, а в отдельных случаях и к уголовной ответственности, даже если у них не было прямого умысла на совершение мошенничества.

На основании материалов гражданского дела следственным отделом ОМВД России по Шербакульскому району Омской области было возбуждено уголовное дело.