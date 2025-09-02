Решение по гарантиям безопасности для Украины найти возможно – Путин

Решение по обеспечению гарантий безопасности для Украины после завершения конфликта найти возможно, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Китае. По словам Путина, вопрос о гарантиях безопасности обсуждался во время встречи с Дональдом Трампом в Анкоридже.

Российский лидер также добавил, что Украина должна сама решать, как обеспечивать свою безопасность.

Кроме того, Путин снова отметил, что Россия никогда не была против вхождения Украины в Евросоюз, но при этом членство Украины в НАТО Кремль считает неприемлемым.