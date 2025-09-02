Кадыров заявил, что Дональд Трамп является чеченцем

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, созданное нейросетью. На нем президент США Дональд Трамп в чеченском национальном костюме говорит на чеченском языке, но при этом – на фоне Белого дома с американским флагом.

"А вы знали, что Дональд Трамп чеченец? Вот, он сам подтвердил. Обещает не забывать свои корни.))", - написал под этим видео Кадыров.

Еще до визита президента России на Аляску Кадыров говорил журналистам, что российско-американские переговоры по поводу Украины лучше вести в России, поэтому было бы лучше, если бы Трамп приехал в РФ.