02 Сентября 2025
Происшествия Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Поджигателей военкоматов, сбежавших из СИЗО Екатеринбурга, объявили в федеральный розыск

Арестантов, которые накануне сбежали из СИЗО-1 в Екатеринбурге, объявили в федеральный розыск.

Как сообщает Telegram-канал "Антитеррор Урал", который связывают со свердловским управлением ФСБ, разыскиваются Корюков Иван Андреевич*, 14.10.2000 года рождения (24 года), уроженец Кировграда Свердловской области, и Черепанов Александр Васильевич*, 25.03.2001 года рождения (24 года), уроженец Нижних Серег Свердловской области. Оба объявлены в федеральный розыск.

Иван Корюков*, сбежавший из СИЗО-1 Екатеринбурга (*внесен в список террористов и экстремистов)(2025)|Фото: telegram-канал "Антитеррор Урал" / t.me/antiterror_ural

Канал указывает, что 1 сентября 2025 года двое осужденных за совершение преступлений по статье УК РФ "Приготовление к террористическому акту" совершили групповой побег из СИЗО-1 Екатеринбурга. Особые приметы беглецов: могут быть одеты в одежду темных цветов и прикрывать лицо кепкой.

Александр Черепанов*, сбежавший из СИЗО-1 Екатеринбурга (*внесен в список террористов и экстремистов)(2025)|Фото: telegram-канал "Антитеррор Урал" / t.me/antiterror_ural

Любую информацию о местонахождении разыскиваемых просят незамедлительно сообщать по телефонам:

  • +7 (343) 358 82 92 – "телефон доверия" УФСБ России по Свердловской области;
  • +7 (343) 359 56 36 – ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Свердловской области;
  • 02 и 112 – МВД России.

Анонимность гарантируется.

Также канал публикует короткое видео побега.

Ранее сообщалось, что оба были осуждены за поджоги военкоматов в городах России. По предварительным данным, в СИЗО они ждали этапирования.

В ГУФСИН ситуацию по-прежнему не комментируют.

*Внесены в список террористов и экстремистов

Теги: побег, поджигатели, СИЗО, розыск, Екатеринбург


