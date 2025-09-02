Поджигателей военкоматов, сбежавших из СИЗО Екатеринбурга, объявили в федеральный розыск

Арестантов, которые накануне сбежали из СИЗО-1 в Екатеринбурге, объявили в федеральный розыск.

Как сообщает Telegram-канал "Антитеррор Урал", который связывают со свердловским управлением ФСБ, разыскиваются Корюков Иван Андреевич*, 14.10.2000 года рождения (24 года), уроженец Кировграда Свердловской области, и Черепанов Александр Васильевич*, 25.03.2001 года рождения (24 года), уроженец Нижних Серег Свердловской области. Оба объявлены в федеральный розыск.

Канал указывает, что 1 сентября 2025 года двое осужденных за совершение преступлений по статье УК РФ "Приготовление к террористическому акту" совершили групповой побег из СИЗО-1 Екатеринбурга. Особые приметы беглецов: могут быть одеты в одежду темных цветов и прикрывать лицо кепкой.

Любую информацию о местонахождении разыскиваемых просят незамедлительно сообщать по телефонам:

+7 (343) 358 82 92 – "телефон доверия" УФСБ России по Свердловской области;

+7 (343) 359 56 36 – ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Свердловской области;

02 и 112 – МВД России.

Анонимность гарантируется.

Также канал публикует короткое видео побега.

Ранее сообщалось, что оба были осуждены за поджоги военкоматов в городах России. По предварительным данным, в СИЗО они ждали этапирования.

В ГУФСИН ситуацию по-прежнему не комментируют.

*Внесены в список террористов и экстремистов