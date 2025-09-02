02 Сентября 2025
Спорт Краснодарский край
Фото: пресс-служба ФК &quot;Сочи&quot;

"Ухожу с чистой совестью". ФК "Сочи" объявил об увольнении главного тренера Морено

Футбольный клуб "Сочи" официально объявил об увольнении главного тренера Роберта Морено. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Под руководством Морено "Сочи" удалось набрать всего одно очко в семи стартовых турах Российской Премьер-лиги (РПЛ). В последнем матче против "Спартака" команда упустила ничью уже в компенсированное время, а сам Морено был удалён за споры с арбитром.

Сегодня 47-летний испанец заявил, что отказался от значительной суммы по контракту с клубом, чтобы у "Сочи" были деньги на трансферы. Об этом он написал в прощальном обращении в социальной сети, добавив, что уходит с чистой совестью.

Морено возглавил "Сочи" в декабре 2023 года. Под его руководством команда вылетела из РПЛ, однако через год сразу же вернулась в элитный российский дивизион. Что касается будущего главного тренера "Сочи", то спортивные СМИ говорят о возможном назначении на пост Игоря Осинькина, известного по работе в самарских "Крыльях Советов".

Отставка Морено стала второй в нынешнем сезоне РПЛ. Первым работы из-за плохих результатов (три матча без набранных очков) лишился Александр Сторожук. 44-летний специалист проработал в "Ахмате" всего полтора месяца. Его сменил на посту Станислав Черчесов, который сразу же начал набирать очки с новой командой.

Теги: футбол, Сочи, Роберт Морено, тренер, отставка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

