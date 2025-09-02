Два мирных жителя подорвались на минном поле в курском приграничье

Двое мужчин подорвались на минном поле неподалеку от села Поповка Рыльского района Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Мирные жители погибли на месте. Им было 38 и 28 лет.

В мае в Курской области увеличили группировку разминирования после поручения президента РФ Владимира Путина.

Сообщалось, что на разминирование приграничных районов Курской области, находившихся под контролем ВСУ, уйдет больше года. Только после завершения этих работ начнется восстановление пострадавших территорий.