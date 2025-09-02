В Красноярске из-за сильных ливней размыло дорогу

В Красноярске повреждена дорога. Речь идёт об улице Лесная. Такая ситуация стала последствием мощных ливней.

Непрекращающийся поток воды продолжает размывать дорогу, которую оперативные службы были вынуждены полностью перекрыть вечером 1 сентября для безопасности жителей. Основная задача сейчас – определить, откуда идёт поток воды для принятия дальнейших мер.

Сегодня утром на место с ответственными специалистами выехал исполняющий обязанности главы Красноярска Алексей Шувалов. Он поручил обеспечить безопасность жителей и организовать для них транспортное сообщение до ближайшей остановки.

Позже выяснилось, что в районе дома №128 поток воды со склона разрушает грунт под дорогой. Из-за этого принято решение перекрыть движение на участке. Конечная остановка автобусов перенесена ближе к городу. При снижении интенсивности потока воды службы приступят к аварийно-восстановительным работам.

1 сентября в Красноярске выпало 75,8 мм осадков при месячнйо норме в 55 мм, сообщает администрация города.