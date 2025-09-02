Более 1,1 тыс. человек погибли во время землетрясения в Афганистане

По меньшей мере 1,1 тыс. человек погибли в результате разрушительного землетрясения в Афганистане. Ранения получили не менее 3,5 тыс. человек, сообщают СМИ со ссылкой на представителей движения "Талибан", контролирующих власть в стране.

Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло в ночь на 1 сентября в восточных и центральных провинциях Афганистана. Наиболее пострадавшими оказались провинции Кунар, Нангархар, Лагман и Нуристан – в этих регионах сообщается о разрушении множества деревень, всего в стране разрушено по меньшей мере 8 тыс. зданий.

Подземные толчки ощущались по всему региону, включая Пакистан и Индию. Сообщения о землетрясении поступали из Пешавара, Исламабада, Лахора и Нью-Дели.

В последние годы Афганистан неоднократно страдал от разрушительных землетрясений. В 2023 году серия землетрясений в провинции Герат унесла жизни более 2,4 тыс. человек и разрушила тысячи домов, оставив десятки тысяч людей без крова.

Сейсмическая активность в регионе Гималаев и Гиндукуша обусловлена ​​столкновением Индийской и Евразийской тектонических плит, что делает его одним из самых сейсмически опасных регионов мира. Регион известен разрушительными землетрясениями, включая землетрясение в Кветте (Пакистан) в 1935 году и землетрясение в Кашмире в 2005 году.