"Коровка из Кореновки" приобретет вкус игристого от "Абрау-Дюрсо"

Производитель мороженого "Коровка из Кореновки" запустит производство эскимо в бельгийском шоколаде со вкусом игристого от "Абрау-Дюрсо". Первая партия составит 80 тыс. штук. Винзавод собирается за счет такой коллаборации масштабировать бизнес, а ГК "Ренна" ("Коровка из Кореновки") хочет дополнительно загрузить мощности в условиях падения производства мороженого в стране, передает "Коммерсант".

В "Абрау-Дюрсо" отметили, что если эксперимент будет удачным, то ассортимент "винного" мороженого могут расширить.

У "Абрау-Дюрсо" уже есть линейка продуктов питания, на такую диверсификацию пошли многие алкогольные бренды.