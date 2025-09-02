02 Сентября 2025
Ирина Роднина против пенсий

Общество В России
Фото: пресс-служба московских судов общей юрисдикции

SHOT: Состояние Стрелкова в колонии ухудшается

Состояние здоровья бывшего министра обороны ДНР Игорь Стрелкова (Гиркина), который находится в колонии, ухудшается с каждым днем, пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, у Стрелкова все чаще стали случаться приступы стенокардии на фоне ишемической болезни сердца. Также у него появилась сильная одышка, а ранее начала отниматься рука.

В январе 2024 г. Стрелкова приговорили к четырем годам колонии общего режима по делу о призывах к экстремизму. Следствие засекретило дело и судебный процесс. Тем не менее, незадолго до оглашения приговора стало известно, что общественному деятелю вменяют репосты сообщения другого пользователя о якобы существующих проблемах с денежным обеспечением военнослужащих народной милиции ДНР. Экс-министр ДНР вину не признал. В июле 2024 г. Стрелков отправился отбывать наказание в ИК-5 в городе Кирово-Чепецке Кировской области. Позже Верховный суд России оставил приговор без изменений.

Теги: игорь стрелков, колония


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.01.2025 15:56 Мск Суд отказался освобождать Стрелкова из колонии
Ранее 25.12.2024 16:10 Мск Стрелков подал ходатайство о смягчении наказания
Ранее 06.11.2024 11:45 Мск Приговор Стрелкову оставили без изменений
Ранее 23.10.2024 10:54 Мск Жена Стрелкова опровергла информацию о его срочной операции на сердце
Ранее 28.09.2024 11:40 Мск Жена Стрелкова опровергла информацию об ухудшении его здоровья
Ранее 11.09.2024 11:40 Мск Стрелкова не пустили на спецоперацию
Ранее 06.09.2024 14:33 Мск Супруга Стрелкова опровергла информацию о его отправке в зону СВО
Ранее 29.08.2024 10:03 Мск ФСИН опровергла данные о постановке Стрелкова на профилактический учет
Ранее 28.08.2024 19:58 Мск Mash: Стрелкова признали склонным к побегу
Ранее 22.07.2024 13:35 Мск Mash: Стрелков в колонии будет шить одежду для бойцов на СВО
Ранее 18.07.2024 19:14 Мск Экс-министра обороны ДНР Стрелкова отправят в колонию Кировской области
Ранее 28.06.2024 08:13 Мск Экс-министра обороны ДНР Стрелкова отправили в колонию Нижнего Тагила
Ранее 27.06.2024 15:35 Мск Стрелков этапирован в колонию
Ранее 29.05.2024 20:51 Мск Суд признал законным приговор Стрелкову
Ранее 10.04.2024 15:03 Мск Защита предложит отправить Стрелкова в зону СВО
Ранее 25.01.2024 15:40 Мск У здания Мосгорсуда задержали несколько сторонников Игоря Стрелкова
Ранее 25.01.2024 14:05 Мск Стрелков получил четыре года колонии
Ранее 18.01.2024 15:52 Мск Прокурор запросил почти пять лет колонии для Стрелкова
Ранее 07.12.2023 15:21 Мск Стрелкову продлили арест на полгода
Ранее 18.11.2023 20:19 Мск Игорь Стрелков заявил о намерении участвовать в выборах президента России в 2024 году
Ранее 07.11.2023 16:40 Мск Защита Игоря Стрелкова собирает на него положительные характеристики для суда
Ранее 12.09.2023 15:33 Мск Срок следствия по делу Стрелкова продлен до середины декабря
Ранее 28.08.2023 10:30 Мск Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на заключение Стрелкова в СИЗО
Ранее 02.08.2023 20:27 Мск Следствие засекретило дело Стрелкова
Ранее 23.07.2023 20:57 Мск Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков помещен в СИЗО "Лефортово"
Ранее 21.07.2023 19:33 Мск В Москве задержан соратник Стрелкова
Ранее 21.07.2023 19:19 Мск Стрелков арестован по делу о публичных призывах к экстремизму

