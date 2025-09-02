SHOT: Состояние Стрелкова в колонии ухудшается

Состояние здоровья бывшего министра обороны ДНР Игорь Стрелкова (Гиркина), который находится в колонии, ухудшается с каждым днем, пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, у Стрелкова все чаще стали случаться приступы стенокардии на фоне ишемической болезни сердца. Также у него появилась сильная одышка, а ранее начала отниматься рука.

В январе 2024 г. Стрелкова приговорили к четырем годам колонии общего режима по делу о призывах к экстремизму. Следствие засекретило дело и судебный процесс. Тем не менее, незадолго до оглашения приговора стало известно, что общественному деятелю вменяют репосты сообщения другого пользователя о якобы существующих проблемах с денежным обеспечением военнослужащих народной милиции ДНР. Экс-министр ДНР вину не признал. В июле 2024 г. Стрелков отправился отбывать наказание в ИК-5 в городе Кирово-Чепецке Кировской области. Позже Верховный суд России оставил приговор без изменений.