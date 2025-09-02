Власти пытаются пристроить сотрудников простаивающих автозаводов - Мантуров

Российские власти пытаются организовать альтернативную занятость для сотрудников автозаводов, которые перешли на сокращенную рабочую неделю (а о сокращении рабочего времени ранее заявили практически все российские автопроизводители), заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

По его словам, в "высвободившиеся" дни сотрудники автопрома должны получить возможность работать, чтобы не испытывать значительного снижения доходов. Такие решения совместно ищут Минпромторг, Минтруд и руководство простаивающих автозаводов. Мантуров заявил, что стоит задача сохранения трудовых коллективов и высококвалифицированных специалистов, без которых в дальнейшем заводы работать не смогут, передает ТАСС.

Автозаводы в России встали из-за "идеального шторма": затоваренности рынка, демпинга со стороны китайских производителей и высокой ключевой ставки. Последняя не позволяет самим заводам занимать деньги в банках на развитие и операционную деятельность, а граждане и предприятия не могут себе позволить кредиты на машины.