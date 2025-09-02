Патрушев: Япония угрожает России

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев считает, что возрастает угроза РФ со стороны Японии. Об этом политик заявил накануне 3 сентября, Дня победы над милитаристской Японией и даты 80-летия окончания Второй мировой войны.

"Угроза кроется не столько в эсминцах и ракетах, сколько в том, что в национальном самосознании японцев происходит сдвиг от пацифизма к оголтелому реваншизму. Во многом это следствие агрессивной пропаганды", - сказал Патрушев в интервью "АиФ".

Патрушев уточнил, что казнённые после войны японские военные преступники сегодня почитаются как национальные герои и чуть ли не как святые. В школах и университетах наряду с легендами о "вынужденных" бомбардировках Хиросимы и Нагасаки рассказывают о "вероломном" Советском Союзе, якобы нанесшем в августе 1945 г. "удар в спину Японии".

"В результате сегодня уже около трети жителей страны ратуют за пересмотр 9-й статьи её конституции, провозглашающей отказ от собственных вооруженных сил и от войны как способа разрешения международных споров", - сказал Патрушев.

Отметим, политик делал схожие заявления и ранее. В 2023-ем Патрушев полагал, что планы США развернуть с помощью Японии ракеты средней и меньшей дальности в Азии создают дополнительные угрозы безопасности России, в том числе на Дальнем Востоке.

США ради сохранения мнимой гегемонии бесцеремонно расширяют свою военную инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе, приближая её к границам России и Китая. В качестве примеров таких действий Патрушев привел образование военного союза AUKUS, поставки оружия Тайваню и создание нового союза "тихоокеанской четверки" США – Япония – Австралия – Филиппины.