Суд в Прикамье взыскал 2 млн рублей с "Серовского завода ферросплавов"

По решению суда завод выплатит работнику 2 миллиона за полученную травму, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого суда.

Чусовской городской суд рассмотрел гражданское дело по иску прокуратуры, выступающей в интересах местного жителя против "Серовского завода ферросплавов". Иск был заявлен о возмещении морального ущерба мужчине, получившему тяжелую производственную травму на предприятии.

В декабре прошлого года с жителем Горнозаводска произошел несчастный случай на производстве. При исполнении трудовых обязанностей работник получил травму, был госпитализирован, более полугода находился на больничном.Так как из-за полученной травмы мужчина испытал физические и нравственные страдания, он обратился в прокуратуру с заявлением о защите своих трудовых прав. Прокурор просил суд взыскать в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 10 млн руб.

Судом установлено, что несчастный случай произошел во время выполнения работником трудовых обязанностей, по вине должностных лиц. Работодатель нарушил нормы охраны труда: не обеспечил сотрудника необходимыми средствами индивидуальной защиты, такими как защитные очки, и допустил работу в условиях недостаточного освещения.

Определяя размер компенсации морального вреда, суд принял во внимание тяжелые последствия для пострадавшего: потеря глаза, несколько хирургических вмешательств, длительное лечение и необходимость последующей реабилитации. Чусовской городской суд Пермского края взыскал с ответчика компенсацию морального вреда.