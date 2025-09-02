В половине регионов семьи со средним доходом не могут позволить себе даже льготную ипотеку

Практически в каждом втором регионе России (в 41 из 89) семьи со средним доходом не могут позволить себе взять даже льготную семейную ипотеку на квартиру площадью 50 кв. метров (как правило, двухкомнатную), передают "Известия" со ссылкой на подсчеты центра "Аналитика. Бизнес. Право". И проблема здесь не только в лимитированной сумме кредита (6 млн руб. для большинства регионов), но и в дисбалансе доходов граждан и стоимости жилья. Регионами с максимальным дисбалансом стали Краснодарский край, Калининградская область и Крым.

Так, в Краснодарском крае средняя стоимость квартиры на 50 кв. метров – 9,6 млн руб. Это значительно больше, чем лимит по льготной ипотеке.

Минимальная доступность семейной ипотеки также зафиксирована в Севастополе, Приморье, Белгородской, Амурской, Ростовской, Ленинградской, Московской, Самарской, Свердловской и Тюменской областях, а также в Чечне, Дагестане, Ингушетии и Калмыкии.

Наиболее доступной ипотека с господдержкой оказалась в северных и дальневосточных регионах.

Ранее застройщики, банкиры и чиновники из строительной сферы отмечали, что сейчас льготная ипотека составляет 70-80% всех выданных на жилье кредитов. Коммерческая ипотека по рыночной ставке практически "умерла".