Сумма взятки в деле редактора Ura.ru выросла до 120 тысяч рублей

В деле уральского редактора издания Ura.ru Дениса Аллаярова появилось новое обвинение. Сумма взятки полицейскому за получение оперативных сводок внезапно выросла с 20 до 120 тыс. рублей, а среди взяткодателей вскрылось другое крупное СМИ, а именно журналист, ранее якобы работающий в областном главке. Аллаяров уже обратился к областному прокурору Борису Крылову с просьбой отреагировать на предполагаемые нарушения УПК, об этом говорится в заявлении редакции.

Как мы сообщали ранее, Аллаярова обвиняют в даче взятки сотруднику полиции, которым оказался родной дядя Аллаярова Андрей Карпов, за передачу журналисту оперативных сводок. Сам редактор называл случившееся "провокацией" и утверждал, что всего лишь выполнял свою журналистскую работу.

Сегодня в редакции заявили, что в деле якобы игнорируется признание полицейского Андрея Карпова, что его якобы уговорили дать ложные показания в отношении племянника в обмен на смягчение в другом деле по ч.3 ст.286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Якобы ему пообещали, что родственника не тронут и тот отделается только условным сроком за взятку в 20 тыс. рублей. Однако, все обернулось тем, что, по словам самого Аллаярова, теперь его вынуждают дать ложные показания на третьих лиц.

"Также адвокаты выяснили, что на карточки матери и жены Карпова регулярно поступали деньги (одинаковые суммы по 7 тыс. руб.) от журналистов, но не от Ura.ru, где работает Денис, а другого известного екатеринбургского СМИ. Отправителем средств выступал редактор раздела "Криминал", бывший работник пресс-службы ГУВД по Свердловской области", - добавили в издании.

"По версии Дениса Аллаярова, его оговорили, чтобы СК получил основания для проведения следственных действий в отношении крупнейшего нестоличного СМИ России - Ura.ru", - считают в Ura.ru.