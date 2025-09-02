Ким Чен Ын может провести встречи с Путиным и Си Цзиньпином в Китае

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе своего визита в Китай может провести двусторонние встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем. Об этом сообщило агентство Ренхап со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи.

Накануне Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна в Пекин на специальном поезде. Глава Северной Кореи отправился в КНР с официальным визитом для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) передавало, что северкорейского лидера сопровождают руководящие кадры партии и правительства, в том числе министр иностранных дел КНДР Чвэ Сон Хи.