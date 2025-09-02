ДТП с автобусом в Приамурье: 22 человека пострадали

В Амурской области 22 человек пострадали при столкновении легкового автомобиля Toyota Crown и маршрутного автобуса Iveco.

ЧП произошло около девяти утра по местному времени на 7-м километре дороги "Благовещенск – Свободный".

"В результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса сегодня на 7 км Новотроицкого шоссе за медицинской помощью обратилось 22 человека. 14 человек госпитализированы в Амурскую областную больницу. Трое граждан в крайне тяжелом состоянии находятся в операционных. Остальные получают необходимую медицинскую помощь в больнице, либо направляются на дальнейшее амбулаторное лечение", - сообщили в областном Минздраве. Еще четыре человека госпитализированы в городскую больницу Благовещенска.

Среди пострадавших четверо детей, из госпитализировали в Детскую областную больницу.