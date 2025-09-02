Появление Януковича - намек Кремля?

Неожиданное появление на публике бывшего президента Украины Виктора Януковича, свергнутого в феврале 2014 года, может быть сигналом Кремля о том, что условия России по Украине могут ужесточиться. Об этом пишет украинское издание "Страна".

Вчера Янукович заявил, что ставил задачу вступления Украины в ЕС, несмотря на некорректное поведение и высокомерие европейцев, но при этом всегда был категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО.

Издание считает, что Янукович появился не случайно сразу после того, как президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств — членов ШОС, заявил, что одна из причин кризиса на Украине заключается в постоянных попытках Запада втянуть ее в НАТО, а также в госперевороте в 2014 году, когда было свергнуто законное политическое руководство, которое не поддерживало вступление страны в НАТО. Тем самым Янукович подтверждает, что так и было: он сказал, что прекрасно понимал, что путь в НАТО - это дорога к гражданской войне.

Еще одна причина появления Януковича, говорится в статье, связана с тем, что Путин упомянул о вооруженном перевороте в Киеве, намекая на то, что позиция России может стать более жесткой - вплоть до того, что Москва готова говорить только с последним легитимным президентом Украины. Правда, на сегодня это кажется фантастическим.

Отметим, что ранее публичные выступления Януковича в России тоже связывались с некими намеками Москвы Киеву, но за этим ничего не следовало.