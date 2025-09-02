Около трети российских компаний в первом полугодии оказались убыточными

Около трети российских компаний в первом полугодии 2025 года понесли убытки. Это максимальный показатель со времен пандемии, пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата. Убыточной первая половина года стала для 19 тыс. организаций.

Самая негативная ситуация сложилась у угольных компаний, ЖКХ, логистических предприятий и научных организаций.

Издание указывает, что не учитывало в подсчетах малый и средний бизнес, финансовые и государственные структуры.

Экономисты говорят о системных проблемах с доходностью у ряда отраслей, поскольку нормальной долей убыточных компаний считается 10-20%.

Участники рынка обвиняют в своих бедах высокую ключевую ставку, изменения в налоговом законодательстве, удорожание логистики.