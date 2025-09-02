В Китае научились преобразовывать тепло тела в электроэнергию

В Китае учёные изобрели эластичный материал. Он способен преобразовывать тепло человеческого тела в электричество.

Изобретение называется "термоэлектрическая резина". Оно представляет собой гибридную структуру, объединяющую полупроводниковые полимеры с эластичной резиной.

В будущем ученые планируют делать свою разработку частью "умной" одежды, которая сможет питать смартфон в кармане и регулировать температуру тела владельца, приводит "Газета.RU" данные South China Morning Post.