Отсрочку от армии предложили давать айтишникам с непрофильным образованием

Минцифры России рекомендовали ввести новые виды отсрочек от армии для ряда работников IT-отрасли.

АНО "Цифровая экономика" (среди учредителей организации – Сбер, Янюекс, VK и др.) считает целесообразным давать отсрочку айтишникам, не имеющим профильного образования. Также рекомендовано дать право на отсрочку специалистам, получившим высшее образование по программам фундаментальной и прикладной физики, пишет Forbes со ссылкой на отзыв АНО на проект постановления правительства.

В документе, подготовленном Минцифры, меняется перечень IT-специальностей для получения отсрочки: в него включены "радиофизика", "статистика", "ядерная физика и технология", исключены – "фундаментальная и прикладная физика", "криптография", проектирование и постройка кораблей", "проектирование энергетических установок кораблей".

Кроме того, "Цифровая экономика" рекомендует распространить отсрочку на специалистов, закончивших обучение, но еще не получивших диплом о высшем образовании на момент формирования списков Минцифры.