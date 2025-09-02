02 Сентября 2025
Образование В России
Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Депутаты просят Кравцова отменить в школе "домашку"

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением сделать Новосибирскую область пилотным регионом по отмене домашних заданий для школьников. Они просят заменить их на "творческие форматы" и считают необходимым провести сначала эксперимент в Новосибирской области. Почему именно в этом регионе - не сообщается.
Депутаты считают, что необходимо расширение программ внеурочной деятельности, исследовательских работ, индивидуальных и групповых проектов и заданий, развивающих критическое мышление и воображение. Это связано с тем, что школьники вовсю используют нейросети при выполнении домашних заданий, то есть имитируют свои знания, которых у них нет. Поэтому надо изменить подход. Так считают многие эксперты, отмечают авторы инициативы.

"Домашние задания – главная ложь XXI века. Дети делают вид, что учатся. Учителя – что учат. А по факту большинство просто списывает все с ChatGPT", – написал глава фракции Вячеслав Даванков.

При этом многие эксперты резко отрицательно относятся к подобным инициативам. Народный учитель России, научный руководитель президентского лицея №239 Сергей Рукшин подчеркивает, что одна из главных функций домашней работы - это повторение и закрепление пройденного в школе материала. Если это отменить, дети еще больше деградируют. Он говорит, что это могут предлагать только вредители.

Недавно спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал новые подходы к "домашке", которые предложат депутаты. Госдума вернется к этому вопросу в сентябре.

Теги: школа, домашнее задание


