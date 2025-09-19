В автобусе в Екатеринбурге пассажира пырнули ножом

В Екатеринбурге в автобусе пассажира, не желающего платить за проезд, пырнули ножом.

Как передает Telegram-канал "Злой Екатеринбург", парень лет 20 зашел в салон, отказался платить и стал огрызаться на кондукторшу. Тогда в конфликт уже вмешался 40-летний пассажир, который начал агрессивно кричать на молодого парня, материть его, а потом и вовсе напал и стал душить.

В какой-то момент мужчина отпустил парня и отвернулся, а тот запрыгнул ему на спину. Тогда 40-летний мужчина достал нож, развернулся и пырнул парня.

Все остальные пассажиры запаниковали, водитель открыл двери, и нападавших выбежал, бросив нож на остановке. Для парня была вызвана "скорая".

В пресс-группе УМВД сообщили, что на место происшествия выезжал наряд полиции. Сейчас выясняются детали инцидента.